РФ в войне в Украине уже потеряла 35 тысяч 450 военных, 1 572 танка и 217 самолетов. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что вчера, 28 июня, в Николаевской области сбили российский беспилотник-разведчик «Орлан-10».
РФ в войне в Украине уже потеряла 35 тысяч 450 военных, 1 572 танка и 217 самолетов. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.06 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что вчера, 28 июня, в Николаевской области сбили российский беспилотник-разведчик «Орлан-10».