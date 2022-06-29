СБУ допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера «Москва» перешел в пехоту. На первом боевом задании из его бригады уцелеть удалось лишь трем из 30.

Ему не понравилась идея умереть в море, поэтому он решил воевать на суще. Пленный моряк переквалифицировался в пехотинца, сообщили в СБУ.

— Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посреди моря умираешь. Это ужасно. И я отказался…» – рассказывает бывший матрос.

Так он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему «изменить профиль». И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Первая же боевая задача оказалась провальной: «разведчики» наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Медицинскую помощь он получил уже от бойцов ВСУ, которые взяли его в плен. Сейчас он дает показания СБУ.

Напомним, что на территории Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Так, на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 человек.