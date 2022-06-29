Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении шести судей Апелляционного суда Автономной Республики Крым по факту государственной измены.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщили в ГБР.

По данным следствия, после аннексии АР Крым в 2014 году судьи продолжили свою работу в незаконно созданных судах аннексированного Крыма. Своими действиями они обеспечили функционирование незаконных органов судебной власти и способствовали представителям российской федерации в проведении подрывной деятельности на территории Украины.

В целом с начала 2022 года работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении 14-ти судей и одного прокурора Автономной Республики Крым, обвинительные акты направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении жителя Николаева, обвиняемого в корректировке огня по оборонному предприятию и раскрытии информации об украинских военных.