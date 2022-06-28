В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Николаева, обвиняемого в корректировке огня по оборонному предприятию и раскрытии информации об украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Установлено, что в начале апреля 2022 года горожанин, одобряя политику страны-агрессора с целью уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ в социальной сети «Вконтакте» предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевской области.

В дальнейшем место, указанное гражданином, обстреляли ракетами, в результате чего были уничтожены и частично повреждены объекты имущества предприятия.

В мае корректировщика задержали правоохранители в порядке статьи 208. Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляли следователи Следственного отдела Управления СБ Украины в Николаевской области.

Напомним, жителю Львова объявили подозрение в государственной измене. Он корректировал ракетный удар по городу, в результате которого погибли четыре человека.