В Одессе и области с 30 июня запрещается использование пиротехнических средств, а также движение громкого транспорта.

Соответствующее распоряжение выдал глава Одесской ОВА Максим Марченко, сообщает Одесский городской совет.

Согласно ему, запрещается продажа и использование пиротехнических средств (в частности, фейерверков, салютов и петард).

Также запрещается движение транспорта с конструктивными особенностями системы выпуска газов или транспорта, в конструкции которого есть системы выпуска отработавших газов без шумопоглотителя — такой транспорт издает чрезмерный уровень шума. Этим же распоряжением запрещается использование транспорта на несанкционированных авто/мото соревнованиях.

Ограничения будут действовать до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.