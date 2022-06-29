В Николаевской области в учебных заведениях уже проходит подготовка к новому учебному году. Прежде всего внимание уделяется безопасности.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким во время брифинга Media Center Ukraine.

— С работниками ГСЧС будет проверено каждое учебное заведение, его прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов. Важным вопросом является обеспечение качественной системы оповещения для того, чтобы дети с нарушениями зрения и слуха могли получать эти оповещения. В каждом заведении будут просчитаны пути эвакуации. Также мы работаем над тем, чтобы были открыты те учебные заведения, где есть убежища, или они находятся рядом с убежищами. Такие заведения также должны соответствовать инклюзии. Также мы создадим запасы воды, медикаментов и других материалов в громадах, где стартует офлайн образовательный процесс, — рассказал он.

После того, как в учебных заведениях завершат подготовку, специально созданные комиции с представителями ГСЧС проведут проверки и будут оформлять паспорта безопасности.

Также Виталий Ким сообщил, что в начале учебного года для персонала и учеников проведут тренировки, как действовать в случаи оповещения о тревоге.

Кроме того, было отмечено, что ученики школ, которые находятся на временно оккупированных территориях или были разрушены, смогут учится в других учебных заведениях или продолжить обучение дистанционно.

Ранее сообщалось, что сдать национальный мультипредметный тест, который заменит в 2022 году Внешнее независимое оценивание, можно будет в 57 городах 31 страны.