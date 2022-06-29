Сдать национальный мультипредметный тест, который заменит в 2022 году Внешнее независимое оценивание, можно будет в 57 городах 31 страны.

Пройти тестирование в отдельных странах можно на основной и дополнительной сессии, сообщили в Министерстве образования и науки.

На 28 июня для прохождения мультитеста зарегистрировались 159 тысяч участников, которые уже подтвердили свое участие в основной сессии.

Из них более 141,5 тысяч абитуриентов будут сдавать тестирование в Украине, а свыше 17 тысяч — за границей.

Ранее Министерство образования утвердило список населенных пунктов в Украине, где можно сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).