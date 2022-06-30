РФ потерла в войне в Украине 35 тысяч 600 человек, 1573 танков и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 35 600 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1573 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6),

артиллерийских систем – 790 (+9),

РСЗО – 246 (+0),

средств ПВО - 104 (+1),

самолетов – 217 (+0),

вертолетов – 185 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),

крылатых ракет – 143 (+1),

кораблей/катеров - 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),

спецтехники – 61 (+0).

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.