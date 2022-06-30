РФ потерла в войне в Украине 35 тысяч 600 человек, 1573 танков и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составляют:
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.
РФ потерла в войне в Украине 35 тысяч 600 человек, 1573 танков и сотни единиц другой военной техники. Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составляют:
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.