Силы специальных операций «Азов» опубликовали 12-минутный видеоролик, который показывает один день работы группы бойцов.

«Эксклюзивные кадры с передовой, отвечающие на часто задаваемые вопросы «Как там на войне?». Атмосфера военной романтики без украшений и преувеличений. В один из таких дней друг Бецик вместе со своим расчетом прицельным выстрелом из ПЗРК навсегда приземлил российский вертолет Ми-24», — прокомментировали в ССО «Азов».