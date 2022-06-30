Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского приняли воинскую присягу. Носить свои береты они заслужили успешным выполнением боевых задач.

Об этом сообщили на страницы бригады в Facebook.

Командир бригады полковник Виктор Сикоза вручил воинам береты морского пехотинца.

— Спецификой данного мероприятия было то, что традиционно кандидаты должны пройти зачеты, пройти психологическую полосу препятствий, но вы не зачетами, а успешным выполнением боевой задачи продемонстрировали свое достоинство носить штормовые береты, — отметил комбриг Виктор Сикоза.

Ранее сообщалось, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили «адский смерч» российским оккупантам.