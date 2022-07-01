Судья Кэтанджи Браун Джексон в четверг приняла присягу как новый член Верховного суда США, став первой темнокожей женщиной, которая будет работать на этом посту в высшем судебном органе страны.

Торжественная церемония прошла в четверг, сообщает «Укринформ» со ссылкой на американские СМИ.

— От всего сердца я принимаю торжественную ответственность поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов и осуществлять правосудие без страха или приверженности, — заявила она.

Новая 51-летняя судья заменила ушедшего на пенсию в должности Стивена Брейера. Кандидатуру Кэтанджи Джексон номинировал президент Байден в феврале, после чего ее в апреле Сенат поддержал 53 голосами, против высказались 47 законодателей.

По последним данным соцопросов, американское общество имеет низкое доверие к Верховному суду, в том числе из-за дисбаланса, который сейчас существует в этом учреждении. В частности, последнее решение, угрожающее лишить американских женщин права на аборты, серьезно всколыхнуло общество в США и заставили миллионы людей выйти на акции протестов.

Напомним также, что группа депутатов партии президента Франции Эммануэля Макрона предложит одобрить законопроект о включении права на аборт в конституцию страны.