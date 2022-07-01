В Мариуполе в Донецкой области обнаружили новую братскую могилу с более сотней погибших.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

— Мариуполь. На данный момент. Печальные находки еженедельно. Новая братская могила под завалами на Левобережье. Улица Киевская, 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речи не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах, — сообщил он.

Советник мэра также отметил, что эксгумация в городе фактически остановлена, а временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные.

— Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Кальмиусский район. Улица Котляревского, 8-я, в двух шагах от «гуманитарного штаба» могилы с апреля. До сих пор, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что по последней информации ВСУ удерживают приблизительно 45% Донецкой области, но россияне продолжают массированные обстрелы без продвижений.