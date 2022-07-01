97% украинцев доверяют Вооруженным силам Украины. Президенту Украины доверяет 85% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте Киевского международного института социологии.

Также пользуются высоким доверием правительство и Верховная Рада – 56% и 40% соответственно. Отмечается, что уровень доверия также отражается в положительной оценке их деятельности.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Ранее сообщалось, что 72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.