72% граждан США доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту США Джо Байдену среди американцев достигает 48%.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на опрос американского социологического центра Pew Research Center, проведенный 21-27 марта.

В целом из 72% доверяющих Владимиру Зеленскому американцев полностью доверяют 33%, а скорее доверяют 39%. Не очень доверяют 16% и совсем не доверяют 10% опрошенных американцев. В то время как президенту США Джо Байдену в вопросах международной политики полностью доверяют 17%, немного доверяют 31%.

Доверие к украинскому президенту также превышает доверие граждан США к французскому президенту Эмманюэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу – оба 53%. Социологи также зафиксировали рекордный уровень недоверия американцев к российскому президенту Владимиру Путину. 92% или каждый девятый американец не доверяет главе России. Из них 77% совсем не чувствуют доверия к его действиям в международной политике. Однако 6% опрошенных все же заявили о своем доверии Путину. Низкий уровень доверия среди американцев также к китайскому лидеру Си Цзиньпину – 83% опрошенных не доверяют, в то время как 15% доверяют.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.