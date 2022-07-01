Украинские бойцы уничтожили вражеский беспилотник «Форпост» в Николаевской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА «Форпост», приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.

Напомним, на Херсонщине в пределах Белозерской громады украинские авиаторы нанесли парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.