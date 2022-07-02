В День архитектуры Украины первая леди Елена Зеленская приняла участие в открытии выставки Харьковской школы архитектуры (ХША) «Идея. Материя. Архитектура», заработавшей во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Жена Президента ознакомилась в видеоформате с проектами студентов и студенток вуза, а также пообщалась с соучредителем заведения Олегом Дроздовым, среди прочего, о важности учета принципов безбарьерности во время послевоенного восстановления Украины.

— Трудно смотреть на разрушения, которые наносит российское вторжение. Но сегодня, скажу честно, лично я наконец-то улыбалась от увиденного. Я словно заглянула в наше будущее. В будущую Украину, где все раны уже исцелены, в том числе и архитектурные, – отметила первая леди.

На выставке представлено 15 проектов студентов ХША, большинство из которых было разработано еще до начала полномасштабного российского вторжения.

— Студенты исследовали Харьков, Северодонецк, другие города восточной Украины, зафиксировав их до войны и предложив программы их развития. Из этих проектов уже видно: наши пострадавшие города точно возродятся лучшими, чем были, – поделилась впечатлениями Елена Зеленская.

По словам супруги Президента, Харьковская школа архитектуры может стать первым украинским вузом, который внедрит модули обучающей программы по безбарьерности.

— Я приветствую этот важный шаг! Верю, это станет примером для других вузов. Также говорили о возможности интеграции темы безбарьерности в обучающую программу. Это был план, а теперь мы обязаны двигаться так быстро, как и представить не могли, - сказала Елена Зеленская.

Выставка работ студентов ХША во Львовской академии искусств (улица Кубиевича, 35-А) продлится до 1 августа.

Харьковская школа архитектуры – первое частное архитектурное заведение высшего образования в Украине. Школа основана в 2017 году в Харькове. Ее миссия – привнести новые методики и подходы к архитектурному образованию и начать дискуссию о новой роли архитектора в обществе. С началом войны США эвакуировались во Львов. Школа заявила, что остается в Украине, чувствуя свою ответственность перед обществом. ХША продолжает обучать студентов и переформатирует бакалаврскую программу с учетом вызовов послевоенного восстановления Украины.