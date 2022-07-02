В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение «табачные изделия», которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).
Об этом сообщает РБК-Украина.
Теперь к сигаретам для нагревания применяются все нормы запретов законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в том числе:
Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и к другим для табачных изделий.
Напомним, война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.
В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение «табачные изделия», которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).
Об этом сообщает РБК-Украина.
Теперь к сигаретам для нагревания применяются все нормы запретов законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в том числе:
Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и к другим для табачных изделий.
Напомним, война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.