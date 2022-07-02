В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение «табачные изделия», которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).

Об этом сообщает РБК-Украина.

Теперь к сигаретам для нагревания применяются все нормы запретов законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в том числе:

запрещается продажа лицам до 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф 6800 гривен для магазина и от 6800 до 13600 гривен для продавца;

запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение штраф для субъектов хозяйствования от 30 до 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы.

Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и к другим для табачных изделий.

Напомним, война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.