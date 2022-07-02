Пехотинцы из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского провели тактические учения с элементами подготовки по эксплуатации и применению жестких маломерных плавсредств типа Wing.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

— Каждый член экипажа должен досконально знать свои действия, свое место, оперативно и четко следовать указаниям командира группы. Например, задача рулевого состоит в том, чтобы доставить десант на берег, скрыть лодку и остаться на охране. Свои обязанности есть у каждого кто находится на борту лодки, — отметил руководитель учений Павел.

После усвоения всех начальных навыков морпехи приступили к практическим тренировкам на воде с элементами форсирования водных преград.

Напомним, морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского приняли воинскую присягу. Носить свои береты они заслужили успешным выполнением боевых задач.