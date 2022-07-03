В Дании компании больше не могут спрашивать о возрасте у кандидатов, которые устраиваются к ним на работу.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Закон, принятый парламентом Дании в марте, вступил в силу в пятницу.

Согласно закону, претенденты больше не должны указывать свой возраст при устройстве на работу. Цель нового закона – помешать работодателям отказывать заявителям из-за их возраста.

Министр занятости Питер Хуммельгаард сказал, что он надеется, что закон даст пожилым членам рынка труда лучшие условия при поиске работы.

— С помощью этого закона мы хотим избежать того, чтобы работодатели фильтровали кучу заявок, просто глядя на даты рождения перед тем, как их прочитать, и чтобы они обращались в компетенцию заявителя, — сказал он.

Недавний опрос показал, что количество людей, которые испытывают дискриминацию по возрасту, когда подают заявку на работу, уменьшилось, хотя закон еще не вступил в силу.

В ходе опроса профсоюз HK Privat, представляющий около 100 000 работников частного сектора, обнаружил, что 17 процентов его членов сталкивались с возрастной дискриминацией. Подобный опрос, проведенный осенью прошлого года, показал результат в 24 процента на тот же вопрос.

Показатели занятости также свидетельствуют о положительной динамике в данной сфере.

Уровень безработицы и длительной безработицы среди людей в возрасте 50-59 лет упал на 50 процентов за последний год.

Напомним, в Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение «табачные изделия», которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).