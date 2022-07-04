За счет благотворителей для защитников Николаеа приобрели 400 тактических шлемов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Передали одному из отрядов нашей территориальной обороны 400 тактических защитных шлемов. Их закупила общественная организация Mykolaiv IT Cluster за средства благотворителей. Напомню, что с первых дней войны мы с моей женой Екатериной Сенкевич открыли счет для сбора средств на нужды Николаева и защитников нашего города. За несколько месяцев мы смогли собрать более 1,6 миллиона гривен и 300 тысяч долларов, - сообщил Александр Сенкевич.