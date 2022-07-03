Воспитанница южноукраинского тенниса, одна из ведущих ракеток Украины Леся Цуренко переменила цели — раньше она играла из удовольствия, а теперь соревнуется, чтобы получить деньги, которые помогут ее стране.

Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

С началом вторжения профессиональная спортсменка не находила себе места, каждый раз ставя себя перед вопросом, зачем она продолжает держать в руках ракетку в такое время. Особенно сильным образом для нее стал удар по Николаевской ОГА, который убил десятки граданских людей.

Однако в последнее время она нашла смысл в теннисе и больших турнирах. Если раньше она играла ради самого спорта, то теперь дело в деньгах, которые можно отдать в армию либо благотворительнеы фонды.

— Теперь я играю на деньги. Я хочу заработать так много, чтобы пожертвовать это, — сказала Леся Цуренко.

По ее словам, ее мастерство и сосредоточенность в последние месяцы снизились, однако она делает то, что должна, на пределе своих возможностей.

За этот год она уже заработала 214 тысяч долларов, а проход в третий раунд Уимблдона принес ей еще 96 тысяч долларов. Теперь теннисистка надеется заработать еще больше этим летом.

Напомним, профессиональная ракетка Леся Цуренко просила прощения за то, что принимала участие в кубке Кремля после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма.