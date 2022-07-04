Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что РФ не отказалась от планов захватить юг страны, но у них уже нет на это возможности и потенциала.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона «UAразом».

— Мы всегда готовимся ко всем возможным сценариям. И планы захватить юг Украины и выход к Черному морю были изначально, но это у них не получилось. Я думаю, что они лишились этой возможности и потенциала, и сейчас это им будет сделать гораздо сложнее. Пока сконцентрированы силы россиян на востоке нашей страны, там идут очень тяжелые бои. А на нашем направлении, напротив, ВСУ имеют тактическое преимущество. Поэтому мы готовимся, но мы тоже готовимся к наступательным действиям, — отметил Виталий Ким

Также он прокомментировал возможный переброс сил врага с востока на юг после захвата Лисичанска. Глава ОВА считает, что ресурсы, которые можно перебросить на наше направление, у россиян почти не потеряло.

Ранее сообщалось, что после выхода ВСУ из Лисичанска и населенных пунктов вокруг него Россия, вероятно, постарается захватить Донецкую область.