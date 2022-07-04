После выхода ВСУ из Лисичанска и населенных пунктов вокруг него Россия, вероятно, постарается захватить Донецкую область.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

— Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил, — говорится в сообщении.

Разведчики предположили, что украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево.

Ранее сообщалось, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций.