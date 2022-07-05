Итальянское правительство объявило в пяти северных регионах чрезвычайную ситуацию из-за самой сильной засухи в стране за последние 70 лет.

Об этом сообщает BBC.

— Чрезвычайная ситуация направлена на урегулирование текущей ситуации с помощью чрезвычайных средств и полномочий, — заявили в итальянском правительстве.

Режим чрезвычайной ситуации распространяется на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето. Местным властям будет выделено 36,5 миллиона евро экстренной помощи для борьбы с нехваткой воды в регионах.

По данным сельскохозяйственного союза Coldiretti, самая сильная за последние 70 лет в стране засуха угрожает более 30% сельскохозяйственной продукции Италии.

Чрезвычайно знойная погода в настоящее время и низкое количество осадков зимой и весной усугубили дефицит воды на севере Италии.

Отмечается, что в выходные по меньшей мере семеро человек погибли, попав под лавину, вызванную обвалом ледника в северных итальянских Альпах. Премьер-министр Марио Драги связал эту трагедию с глобальным потеплением.

Напомним, что Турция рассуждает о пересмотре решения 2004 года об отмене смертной казни, заявил министр юстиции в субботу после того, как президент Тайип Эрдоган поднял этот вопрос в связи с лесными пожарами.