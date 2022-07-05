Украинцы, которые находятся на учете в терцентрах комплектования и социальной поддержки, не имеют права покидать регион проживания без спецразрешения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что было опубликовано письмо Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где расписан порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания лицам призывного возраста.

В Генеральном штабе сообщают, что такая норма действует с 1992 года и в целях упорядочения учета перемещенных лиц был разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта. Также там заявляют, что рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих админ границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Ранее сообщалось, что на территории России продолжается скрытая мобилизация. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов.