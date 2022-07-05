В СМИ сообщают, что в настоящее время идет подготовка нормативного акта, который будет регулировать порядок выдачи разрешения на выезд за пределы места проживания лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Также было опубликовано письмо Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с соответствующими директивами.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко.

В письме Валерия Залужного говорится, что «основанием для выезда за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время для призывников, военнообязанных и резервистов является разрешение руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту нахождения на военном учете».

«Согласно пункту 9 Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных, утвержденного постановлением Кабмина 7 декабря 2016 г. №921, Генеральный штаб ВСУ определяет особенности ведения военного учета. Учитывая вышесказанное, доказываю утвержденный Генштабом ВСУ порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП (военнокоматах. – ред.), на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в прилагаемое военное время. Предлагается обеспечить его выполнение в части, что касается, в том числе при оформлении документов для пересечения государственной границы и довести до подчиненных органов и структур», – говорится в письме Валерия Залужного.

В то же время сам порядок к опубликованному народным депутатом письму Главнокомандующего ВСУ не прилагается.

— Обращаю внимание! что сейчас война, все меняется достаточно динамично. МО работает чисто в рамках действующего законодательства, — подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что на территории России продолжается скрытая мобилизация. На территории Воронежской области идет подготовка резервистов.