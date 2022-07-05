Двенадцать автомобилей, обещанные немецким Дортмундом Николаеву, уже добираются до юга Украины.
Об этом пишет Nordstadtblogger.
Транспорт, предзначенный для николаевских муниципальных нужд, передали в прифронтовой город через польский Хелм.
— Десять гражданских автомобилей, две пожарные машины и много другой гражданской техники, которая будет использоваться для обслуживания городской инфраструктуры и медицинского обслуживания, были доставлены, — говорится в сообщении.
Представители властей Дортмунта рассказали, что получили много благодарностей от Николаева за своевременную помощь.
Напомним, Дортмунд решил обновить парк транспортных средств у муниципальных служб Николаева на основании запроса мэра Алексндра Сенкевича.
Двенадцать автомобилей, обещанные немецким Дортмундом Николаеву, уже добираются до юга Украины.
Об этом пишет Nordstadtblogger.
Транспорт, предзначенный для николаевских муниципальных нужд, передали в прифронтовой город через польский Хелм.
— Десять гражданских автомобилей, две пожарные машины и много другой гражданской техники, которая будет использоваться для обслуживания городской инфраструктуры и медицинского обслуживания, были доставлены, — говорится в сообщении.
Представители властей Дортмунта рассказали, что получили много благодарностей от Николаева за своевременную помощь.
Напомним, Дортмунд решил обновить парк транспортных средств у муниципальных служб Николаева на основании запроса мэра Алексндра Сенкевича.