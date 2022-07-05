Двенадцать автомобилей, обещанные немецким Дортмундом Николаеву, уже добираются до юга Украины.

Об этом пишет Nordstadtblogger.

Транспорт, предзначенный для николаевских муниципальных нужд, передали в прифронтовой город через польский Хелм.

— Десять гражданских автомобилей, две пожарные машины и много другой гражданской техники, которая будет использоваться для обслуживания городской инфраструктуры и медицинского обслуживания, были доставлены, — говорится в сообщении.

Представители властей Дортмунта рассказали, что получили много благодарностей от Николаева за своевременную помощь.

Напомним, Дортмунд решил обновить парк транспортных средств у муниципальных служб Николаева на основании запроса мэра Алексндра Сенкевича.