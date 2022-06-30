Власти Дортмунда помогут Николаеву десятком автомобилей, двумя пожарными машинами и другой техникой для медицинских нужд и облслуживания городской инфраструктуры.

Об этом пишет Nordstadblogger.

Сообщается, что Дортмунд решил обновить парк транспортных средств у муниципальных служб Николаева на основании запроса мэра Алексндра Сенкевича.

— Дортмунд узнал о городе Николаев через платформу «Cities4Cities», инициированную городом Зиндельфинген совместно с Советом Европы, Немецкой ассоциацией городов Украины и Советом европейских муниципалитетов и регионов (CEMR), поскольку, с одной стороны, сформулированные потребности могут быть удовлетворены, а с другой стороны видна потребность в срочной поддержке. Конкретные потребности были уточнены на основании личного письма городского головы Николаева на имя мэра Томаса Вестфаля, — говорится в публикации.

Напомним, мэр немецкого города Ганновер Белит Онай уже заявлял, что город готов помогать Николаеву, который пострадал от российской захватнической войны.