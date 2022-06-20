Мэр немецкого города Ганновер Белит Онай заявил, что город готов помогать Николаеву, который пострадал от российской захватнической войны.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном администрацией Ганновера.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская сообщила, что Николаев продолжает успешное сотрудничество с Германией. В частности, немецкий город Ганновер согласился помочь после окончания войны отстроить Николаев.

В сообщении администрации Ганновера отмечается, что город стремится к «партнерству солидарности» с городом Николаевом на юге Украины, сильно пострадавшим от агрессивной войны со стороны России. Как объявила администрация, столица земли Нижняя Саксония хочет оказать финансовую поддержку проектам помощи, осуществляемым организациями гражданского общества.

Речь идет о том, чтобы внести активный вклад в преодоление гуманитарного кризиса в Николаеве, говорится в сообщении.

— В этом беспрецедентном кризисе, вызванном жестоким нападением России, мы обязаны помочь, — заявил мэр Ганновера Белит Онай.

Согласно постановлению, рекомендованному администрацией, городской совет Ганновера должен утвердить в общей сложности 1,5 миллионов евро бюджетных средств на этот проект – на 2022, 2023 и 2024 годы. Средства должны пойти организациям Ганновера, которые обеспечат прямую поддержку в Украине - например, транспортировку гуманитарной помощи.

Отметим, что ранее Татьяна Домбровская доставила и передала в коммунальную собственность Николаева 2 вместительных автобуса из Германии.