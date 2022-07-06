Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что сейчас информационная война оказывает большое влияние на реальные события. Поэтому в последнее время объем публикуемого контента о военных действиях сократился.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Глава ОВА отметил, что «лишняя» информация может навредить успеху и плану военных.

— Поэтому сейчас информационная война оказывает большое влияние на реальные события. Это первое. Во-вторых, из-за того, что сейчас идет война, в том числе артиллерии, и подходит высокоточная артиллерия, первичная информация для разведки очень важна, необходима для корректировки. Поэтому мы перешли в режим сокрытия объективной информации по военным действиям. А всех наоборот интересуют имеющиеся результаты. Прежде всего, мы должны длярезультата не предоставлять информацию, которая сейчас в военных на передовой, — отметил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что по направлению контрудара на южном фронте украинские артиллеристы начали отвечать на российские обстрелы в равной мере.