По направлению контрудара на южном фронте украинские артиллеристы начали отвечать на российские обстрелы в равной мере.

Тенденцию проследили в Институте изучения войны, прикрепив соответсвующую карту.

На основании районов артдуэлей в районе Херсонщины аналитики утверждают, что впервые за длительное время по российским позициям прилетело больше снарядов.

— Это может свидетельствовать о достижении Украиной огневого паритета на херсонском направлении, — говорится в сводке.

Как сообщалось, херсонские силы сопротивления могли бы начать активней действовать, если у них было бы больше различного вооружения.