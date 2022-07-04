Херсонские силы сопротивления могли бы начать активней действовать, если у них было бы больше различного вооружения.

Об этом в разговоре с чешским порталом Seznam Zpravy заявил лейтенант 28-ой бригады.

Репортеры Рэй Бейсли и Роман Гавелка приехали снимать материалы на южный фронт. В первую очередь, они заехали на украинские позиции в село Посад-Покровское, где пообщались с защитниками Николаевщины и Херсонщины.

Как пишут журналисты, «украинцы медленно, но верно вытесняют российских оккупантов с завоеванных территорий». И за последние два месяца, по их словам, ситуация кардинально изменилась, особенно в оккупированном Херсоне, где начали себя активней проявлять партизаны, точечно ликвидируя коллаборантов.

— Поскольку в Херсоне много патриотически настроенного гражданского населения, там формируются отряды сопротивления. Но, к сожалению, сейчас у нас нет возможности обеспечить их оружием, чтобы поднять восстание внутри Херсона, — объяснил им лейтенант по фамилии Луцик из отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Офицер добавил, что как только украинские силы приблизятся к Херсону, ситуация кардинально изменится не в пользу россиян, которые засели в региональном центре.

Напомним, американская разведка видит расцвет партизанщины в Херсонской области.