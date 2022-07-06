Дом по Крылова, жители которого остались без крыши. Фото: Ольга Прокофьева

Жильцы многоквартирного дома по Крылова, 6 в Николаеве, который остался без крыши во время ракетного удара 17 июня, вынуждены скидываться деньгами на ее ремонт.

Об этом заявил руководитель общественной организации «Энергетика и Закон» Олег Чалов.

Он сообщил, что Департамент жилищно-коммунальных услуг Николаевского горсовета отказался выделять деньги на ремонт и теперь с жильцов двухэтажки собирают по 4 тысячи гривен.

Олег Чалов отметил, что побывал во дворе дома, где велся сбор денег. Там присутствовал заместитель начальника управления жилищного хозяйства Департамента ЖКХ Владимир Николайчук, который заявил, что в бюджете денег на капитальный ремонт нет. Также, по словам общественника, чиновник сначала отрицал сбор денег и отшучивался.

Владимир Николайчук, присутствовавший во время сбора денег Жительница дома, помогающая собирать деньги на ремонт крыши

«Жители кто-то сдает 4000, кто-то не может сдать, потому что деньги отсутствуют. Я спросил представителя департамента ЖКХ города Николаева, почему не ремонтируют за бюджетные? На что услышал: нет в бюджете денег на капитальный ремонт. Но, отметил я представителю ЖКХ, капитальный ремонт предусматривает: 1. Проектирование; 2. Экспертизу проекта; 3. Техническое задание в АИК и смету; 4. Проведение тендера. На все это нет времени, тендерные процедуры КАПИТАЛЬНОГО (как отмечал ЖКХ) ремонта несколько месяцев, а дом надо ремонтировать немедленно! Интересная деталь: сначала все возражали о факте сбора по 4000 и даже шутили, «собираем себе в карман», — написал Олег Чалов.

В комментариях к публикации жительница Николаева Ольга Прокофьева рассказала, что часть жильцов решила самостоятельно собрать деньги на ремонт, поскольку из бюджета их не выделяют, а отсутствие крыши ведет к дальнейшим разрушениям дома. Также она открыла благотворительный сбор средств на своей странице.

Фото: Ольга Прокофьева

Фото: Ольга Прокофьева

«На данный момент, оббегав безрезультатно все возможные инстанции, сложив и взвесив все обстоятельства (особенно ливневые погоды), принято решение отремонтировать повреждённые балки и накрыть тентовым материалом. Есть тент, есть дерево, есть бригада. И есть сумма ремонта, неподъёмная для жильцов дома… В доме осталась лишь третья часть его обитателей. Одни старики и пенсионеры», — написала она.

На вопросы, что во дворе дома делал представитель Департамента ЖКХ, она ответила, что к нему якобы обратились сами жильцы «по вопросу накрытия крыши», поскольку управляющая компания «Лески-М» отказалась этим заниматься.

Отметим, что Владимир Николайчук раньше имел ФОП, которому замдиректора Департамент ЖКХ отдавал многотысячные подряды. Также в прошлом созыве горсовета он был помощником депутата Александра Репина, который работал замдиректора Департамента ЖКХ и продолжает работать там замначальника управления жилищного хозяйства.

В декабре 2021 года глава депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам бюджета Федор Панченко обвинил Александра Репина в некачественном ремонте крыш в многоэтажках.

Ранее сообщалось, что Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.

Также Кабмин предложил Бельгии восстановить Николаевскую область. https://nikvesti.com/ru/news/politics/251339

Примечательно, что, несмотря на заявленное Департаментом ЖКХ отсутствие денег, коммунальное предприятие «Николаевские парки», воспользовавшись специальной процедурой закупок военного времени, недавно решило потратить без конкурса 14 миллионов гривен на уход за зелеными насаждениями в Заводском районе.