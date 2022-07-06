Оккупанты Херсонской области заявили о намерении присоединить ветровые электростанции к энергетике оккупированного ранее Крыма, а в Луганской области имитируют восстановление инфраструктуры.

Руководитель аналитического департамента Украинской ветроэнергетической ассоциации Екатерина Кныш рассказала Суспільному, что 85% украинских ветроэлектростанций находятся сейчас в зоне боевых действий или под оккупацией.

— В Херсонской области у нас расположено более 550 мегаватт ветровых мощностей. По состоянию на сегодняшний день нам известно, что одна турбина полностью уничтожена. Эта турбина принадлежит Сивашской электростанции, — говорит Екатерина Кныш.

По ее словам, доступа к турбинам у работников нет. Также военные РФ активно понижают линии электропередачи, электрические подстанции и грабят диспетчерские пункты. Да и просто расстреливают авто с персоналом.

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что россияне осматривали ветроэлектростанции и обсуждали вопросы присоединения их к крымским.

— Компании, которым принадлежит эти ветряные мельницы - европейские. Это их останавливает, потому что там может быть дополнительная реакция еще со стороны Евросоюза. Потому что там очень большие инвестиции в эти ветряные мельницы именно европейских стран, —говорит Юрий Соболевский.

Ранее сообщалось, что зависимость Российской Федерации от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая, в связи с чем альтернативная китайская продукция не может покрыть потребности российской экономики в условиях введенных санкций.