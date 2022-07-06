Правоохранители отдали на нужды ВСУ вертолет и самолет, которые были в собственности семьи подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. В настоящее время правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооруженным силам Украины».

Ранее сотрудники СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене близкому к куму Путину Виктору Медведчуку политтехнологу.