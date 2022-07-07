Семена подсолнечников, которые украинцы посадили пред посольством России в США, проросли и расцвели.

Об этом написала в Twitter посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Подсолнухи, которые мы с американскими друзьями посадили напротив российского посольства, сейчас расцвели, напомнив о полях мирной Украины, которая 133 дня и восемь лет борется за свободу и демократию в войне, которую развязали варвары, российские военные преступники», — отметила глава украинской дипмиссии.

Оксана Маркарова подчеркнула, что подсолнечник на фотографии, соцветие которого развернуто в другую сторону от российского посольства, отвернулся от «убийц, военных преступников и лжецов».

Напомним, в марте в Николаеве состоялась акция «Русский военный корабль, иди н@*уй».