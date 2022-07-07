За минувшие сутки РФ потеряла в войне в Украине около 150 военных, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и 3 БПЛА. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.
За минувшие сутки РФ потеряла в войне в Украине около 150 военных, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и 3 БПЛА. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:
Напомним, что украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.