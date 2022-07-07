За минувшие сутки РФ потеряла в войне в Украине около 150 военных, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и 3 БПЛА. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 602 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 797 (+8) ед,

артиллерийских систем – 815 (+3) ед,

РСЗО – 247 (+0) ед,

средств ПВО – 107 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),

крылатых ракет – 155 (+2) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) ед,

специальной техники – 66 (+1).

Напомним, что украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения в течение минувших суток атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника, как в Николаевской, так и Херсонской областях.