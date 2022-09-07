Городской совет Балаклеи призвал местных жителей соблюдать режим информационной тишины по поводу действия украинских военных.

Об этом говорится в заявлении на сайте городского совета Балаклеи.

«Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской громады. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск», - обратились к гражданам.

Там также просят предоставлять информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники в чат-бот Е-Ворог или писать в сообщения горсовету.

Это касается и информации о коллаборантах и предателях.

Ранее Офисе Президента анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских военных именно на Харьковском направлении.

Также ОК «Юг» анонсировало официальные сообщения по уволенным населенным пунктам в Херсонской области.