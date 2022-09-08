Фонд «Вернись живым» приобрел для морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского 11 специальных бронированных машин LC79 APC-SH Fighter 2.

Об этом сообщил волонтер и блогер Игорь Лаченков.

— Броневики изготовлены в США на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 79. Автомобили выдерживают попадание шаров калибров 5,56х45мм, 5,45х39 мм, 7,62х39 и 7,62х51 мм на расстоянии не менее 10 метров и взрывных двух ручных отметил он.