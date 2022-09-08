В ночь на 8 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным мостам и пункту управления россиян в Херсонской области
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне», — говорится в сообщении.
Украинские защитники ликвидировали еще 29 оккупантов, 4 танка и боевую машину десанта.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.
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В ночь на 8 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным мостам и пункту управления россиян в Херсонской области
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне», — говорится в сообщении.
Украинские защитники ликвидировали еще 29 оккупантов, 4 танка и боевую машину десанта.
Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы уничтожили два состава боеприпасов россиян Николаевской области и более 20 единиц техники на юге.