Только за трое суток украинские защитники ликвидировали воздушные цели врага на 157,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил.

«Всего за три дня войны оккупанты пустили на ветер около 173,7 миллиона долларов США. И речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШУ в течение 5—7 сентября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такой подсчет потерь врага в жесткой валюте произвели в Генеральном штабе ВСУ.

Одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ — это, безусловно, крылатая ракета Х-101.

Шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил). Ориентировочная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу. 13×6 = 78 миллионов долларов.

Кроме того:

две управляемые авиационные ракеты Х-59 - 600 тысяч (300 тысяч долларов за единицу);

два ударных вертолета Ка-52 на 32,4 миллиона долларов (16,2 миллиона долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 миллиона долларов за ед.);

воинами ДШУ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 миллиона долларов (11 миллиона долларов за ед.);

десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Орлан-10» - 1 миллион долларов (100 тысяч долларов за ед.).

«В российских «мухосранских» должны знать: почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу... Потому что танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще — роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов вместо экономического развития страны! Все — под соусом победоносства, пропаганды, и... десятков тысяч смертей «асвобадителей»! — добавили в Командование Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что россияне утопили в Николаеве списанное судно.