Заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов, имеющий доступ к государственной тайне, гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщает программа «Схемы« (Радио Свобода).

Богдан Львов стал гражданином РФ еще в 1999 году, уже работая судьей в Украине, а в 2012 году обновил паспорт после достижения 45-летия. Журналисты установили, что в день подачи заявления он находился в Москве. В обоих случаях письменное заявление оформлено от его имени.

Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Факт наличия российского гражданства судья скрыл от конкурсной комиссии, которая в 2017-м избрала его в реформированный Верховный суд. Согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий.

В комментарии журналистам сам судья заявил, что российского гражданства у него нет, но попросил предоставить ему документы и время, чтобы разобраться, после чего не предоставил дополнительных доказательств в подтверждение своих слов.

Подлинность документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. По состоянию на 15 сентября российский паспорт Богдана Львова среди недействительных не значится.

Схемы также подтвердили использование российских документов судьи, в частности, для операций с недвижимостью. Из-за официального реестра недвижимости РФ журналисты получили подъемник на двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в Москве, которой пополам владеют теща украинского судьи и его жена Инна Львова. Свою долю в собственности этой квартиры раньше имел сам судья, но передал ее жене по договору дарения, заключенному 7 июня 2012 года. Записи в официальном реестре недвижимости РФ подтверждают, что сделка была удостоверена по его паспорту гражданина России. А данные пересечения границы указывают на то, что именно в тот день он прибыл на поезде из Киева в Москву.

Как оказалось, супруга судьи Инна Львова также имеет гражданство РФ, о чем судья не упоминает в своей декларации. К тому же ни в одной из имущественных деклараций судья не указал, что его жена владеет половиной московской квартиры общей стоимостью около 11 миллионов гривен, говорится в расследовании журналистов.

В комментарии «Схемам» судья Львов заявил, что у него нет и не было гражданства РФ. На вопрос, это ли его подпись и почерк в заявлениях на получение гражданства, Львов отметил: «почерк действительно похож на мою», но сказал, что о его российском гражданстве ему стало известно только от журналистов. Что касается остальных вопросов – дарение доли квартиры жене по российскому паспорту, поездки в РФ в дни оформления соглашения и подачи заявления на новый паспорт – он лишь сказал, что ничего из этого не вспоминает, и попросил документы на ознакомление, чтобы разобраться: «Я помню помню, чего я не поступал полностью. Но если это не совпадает с имеющимися у вас документами, то мне нужно разобраться».

Больше судья с редакцией не связывался.

— Таким образом, записи в официальных государственных реестрах Российской Федерации свидетельствуют о следующем: украинский судья Богдан Львов, получив в 90-х году российский паспорт, не только от него не отказался, поднимаясь по карьерной лестнице в системе украинского правосудия – а наоборот, возобновил – в 2012. Не отказался от гражданства страны-агрессора судья и после 2014 года, после аннексии России Крыма, и с началом войны на Востоке. Остается гражданином РФ Богдан Львов и теперь, когда выдавшее ему паспорт государство вторглось в Украину по широкой линии границы, — говорится в расследовании.

Как говорится в статье 126 Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий. Установленные факты и документы «Схемы» передали председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Он ответил, что «в случае официального подтверждения установленным законом способом данной информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный Суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами, в соответствии с решением ВРП и других привлеченных органов».

К выходу материала «Схемы» также сообщили установленные факты и.о. главы Службы безопасности Украины Василию Малюку. Из СБУ поступил ответ, что спецслужба «обладает информацией, которая может свидетельствовать о наличии российского гражданства у судьи Богдана Львова» и «работает над получением материалов, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть имеющиеся данные и, в частности, смогут служить соответствующими юридическими доказательствами».

«Позиция СБУ – представители судебной ветви власти должны обладать исключительно украинским гражданством», – добавили в ведомстве.

Богдан Львов ранее работал судьей в Высшем хозяйственном суде, под руководством Виктора Татькова и Артура Емельянова, которым официальное украинское следствие инкриминирует преступления в системе судопроизводства. Судьи это отрицают.

Богдан Львов также возглавлял Высший хозяйственный суд до реформы высшего (кассационного) правосудия. В этот период, как сообщало «Следствие инфо», он запомнился, в том числе, тем, что настоятельно советовал подчиненным голосовать за избрание конкретного судьи в Конституционный суд. Сам Львов давление на подчиненных судей отрицало.

Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что принудительная российская паспортизация граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, является преступлением. Позиция Украины в данной ситуации остается неизменной – все украинцы, которых вынуждают получать российские документы, граждане Украины.