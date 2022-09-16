Увидев российские военные преступления в Буче, ветеран ирландской армии с 15-летним опытом Брайан Мигер приехал защищать Украину. Освобождая одну из областей, он был ранен обломками, после чего выбыл на лечение на юг страны.

Об этом добровольце написали ирландские СМИ.

– Я провел 15 лет в ирландской армии. Я присоединился, когда мне было 17 и покинул армию примерно в 2018 году. Украине требовались солдаты. Так что я просто решил уйти. Я здесь никого не знал. Я просто купил все оборудование и приехал. Я очень рад, что приехал сюда. Я знаю, что если бы Ирландия была захвачена, я бы хотел, чтобы европейцы и иностранцы пришли и помогли нам воевать, – рассказал мужчина о своей мотивации.

Его ранили в первые дни одной из наступательных операций. Обломки застряли в его сердце, позвоночнике и ногах. Одну руку сильно повредило.

– Я хотел бы вернуться на фронт. Ибо я нужен другим бойцам. В моем сердце все еще есть два осколка. Они все еще там. У меня два осколка в моем позвоночнике, но они вошли в мою кость, поэтому мне повезло. И по всей ноге есть осколки, а потом выстрел, попавший в мое предплечье. Я, вероятно, потеряю два пальца, – заявил Брайан Мигер.

Доброволец сражался в составе Иностранного легиона.

— Так что мы были развернуты за 10 дней до начала фактического наступления. Мы не входили в первую волну. Это должна быть механизированная пехота. Их задача заключалась в том, чтобы пробить русские линии и просто продолжать движение. А наша задача заключалась в том, чтобы зачистить территорию и прикрыть артиллерию. Мы оказались на территории врага в первый день – мы не должны там быть. Я стол в грузовике с открытым кузовом, и, дальше были взрывы. Жидкость наполняла мои легкие, потому что я пытался дышать. Это было так, словно я медленно тонул. И я тогда понял, что меня ранили, – описал он свой путь.

Ранее сообщалось, итальянка-пилот в составе Интернационального легиона приехала защищать Николаевщину по зову сердца.