Ветеринарная клиника волонтеров «4UA» Анны Полянской совместно с Центром защиты животных города Николаева проводит стерилизацию животных.

Об этом сообщается на странице Региональной ассоциации территориальных громад.

Контроль за популяцией бездомных животных – важный вопрос безопасности людей, особенно а в условиях войны.

Сотрудники КП «Центр защиты животных» благодарны волонтерам за сотрудничество, ведь на предприятии пока нет ветеринара и эта помощь была крайне необходима.

— Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» благодарит ветеринарную клинику Анну Полянскую и фонд «4UA» за помощь в стерилизации бездомных животных. На КП нет врача и мы нуждались в ветеринарной помощи для того, чтобы стерилизовать животных. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, — отмечают на КП.

Напомним, что с начала войны Николаевский зоопарк приютил более 450 животных, чьи хозяева не смогли эвакуировать вместе с собой. Среди «беженцев» зоопарка: кролики, попугаи, удавы, ящерицы и даже пони.