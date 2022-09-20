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Во вторник, 20 сентября, военнослужащие Воздушного командования «Юг» уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

20 сентября, около 17:00, в Херсонской области, военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование «Юг» был сбит очередной российский штурмовик Су-25.

А около 16:00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбит вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, который российские оккупанты маркируют как «Герань-2».

Это боражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

Напомним, вчера, 19 сентября, авиация ВСУ нанесла 15 ударов по врагу. Были уничтожены 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и «Орлан-30».