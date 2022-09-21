Украинский студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года.

Студент физико-математического факультета выиграл 100 тысяч долларов за разработку технологий для дистанционного разминирования, пишет «Украинская Правда. Жизнь».

17-летний Игорь Клименко создал Quadcopter Mines Detector - квадрокоптерный миноискатель.

«Дочерняя награда Global Teacher Prize в размере 100 тысяч долларов США присуждается одному выдающемуся студенту, оказавшему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество», — говорится в сообщении.

Игорь Клименко заинтересовался решением проблемы наземных мин, представляющих опасность для украинцев, еще в 5 классе, когда началась российско-украинская война.

Парень с детства интересовался наукой и решил использовать свои знания для разработки роботов для разминирования.

В 10 классе он начал использовать для этого квадрокоптеры и дроны.

Последние два года Игорь активно работает над своим последним исследованием — квадрокоптерным миноискателем (Quadcopter Mines Detector), который представит на различных конкурсах и выставках.

Он был финалистом фестиваля инновационных проектов Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир и получил золотую медаль в младшей категории на Малайзийской 21-й технологической выставке-2022.

Игорь разработал два рабочих прототипа своего устройства, а сейчас работает с инвесторами и разными организациями, чтобы его изобретение как можно быстрее заработало в реальных условиях.

Квадрокоптерный миноискатель поможет уменьшить количество погибших из-за взрывных устройств и быстрее начать восстановление Украины, говорят в Global Student Prize.

Устройство состоит из дрона и металлодетектора, позволяющего определить точное месторасположение мины, объясняет Игорь.

«Мы обеспечим комплексное сканирование территорий дистанционно. Так мы сможем спасти сотни или даже тысячи жизней с помощью этого специального устройства», – говорит парень.

По словам Игоря, он продолжал работу над проектом, даже находясь в укрытии с 8 людьми, когда у его села происходили боевые действия, чтобы помочь украинским военным.

Игорь уже получил два официальных патента на свое устройство от Украины.

В настоящее время студент принимает участие в пре-инкубационной программе UF Startup School Beginner 2022 и планирует подписать соглашение о сотрудничестве.

Игорь является членом Малой академии наук Украины, а еще преподавает математику для младших школьников из разных уголков Украины в течение 2 лет.

«Выросшие в разрушенной войной стране, где ежедневно он слышит шум самолетов или ракет, Игорь активно волонтерит для поддержки военных усилий... Он продолжает учиться, несмотря на последствия войны, чтобы получить хорошее образование, продолжать свое развитие, исследования и восстанавливать Украину», – говорят организаторы премии.

Денежное вознаграждение от Global Student Prize Игр планирует потратить на привлечение компаний, которые могли бы инвестировать в массовое производство его устройства по разминированию.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их для очищения береговой линии от мин.