В Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу, а обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на российское издание «Верстка».

По данным источников «Верстки» в парламенте РФ, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия незаконно аннексировала Крым.

Это значит, что депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведенных «референдумов» на оккупированных территориях, затем должно быть подписание «договора» о «присоединении» этих территорий. Возможен также вариант, что Путин приедет в Госдуму.

Также сейчас в Кремле обсуждается возможность введения военного положения. По словам собеседников, это произойдет в том случае, если Украина продолжит атаковать так называемые «присоединенные территории», то есть оккупированные РФ территории Украины, на которых будут сфабрикованы «референдумы» о присоединении к России.

План ввести военное положение два источника, близкие к Кремлю, называли «нежелательным, но возможным».

Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России мужчин, подлежащих призыву, может быть объявлен еще до обращения президента, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как «вызывающий тревогу».

Ранее сообщалось, что в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.