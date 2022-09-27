Природное озеро, расположенное в южной части парка «Лески», исчезает из-за изменений в климате. Фотографии, как изменился водоем за полгода, опубликовал на своей странице в Facebook Евгений Гомонюк.

Корреспонденты «Суспільного» спросили о причинах исчезновения озера заместительницу николаевского филиала Национального экологического центра Инну Тимченко.

Фотографии, которые опубликовал Евгений Гомонюк, сняты в разные периоды: одна в апреле, другая в сентябре. По словам мужчины, обе сделаны с одного ракурса. На фотографиях видно, что уровень воды в озере снизился.

Фото слева сделано в апреле 2022 года, справа – в сентябре 2022 года. Озеро в парке Лески. Фото: Евгений Гомонюк

— Мы наблюдаем, что в Николаеве такое озеро постепенно исчезает из-за изменения климата и уменьшения стока реки, запасов подземных вод. Сокращение водной поверхности типично для озера. В общей сложности его площадь или водность уменьшается с каждым годом. Это можно изучить по космическим снимкам. В этом году сток рек уменьшился больше, чем за прошлые годы, из-за малого количества осадков. И озеро не исключение, — объяснила экология.

Чтобы сохранить озеро, необходимо расчистить источники, камыши на берегах.

— Возможно, немного и улучшит ситуацию, но глобально не изменит. Озеро будет постепенно высыхать, если не изменится климат, не станет больше осадков. Август был с интенсивными дождями, но такие осадки обычно не позволяют насытить почву влагой, чтобы дальше она просочилась в подземные воды. Или больше снега зимой может повлиять на наполнение водой, — рассказала Инна Тимченко.

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