В Николаеве уже начали процесс заполнения систем отопления в многоквартирных домах. Для этого будет использоваться вода с примесями специальных химических реагентов, которую ни в коем случае нельзя использовать в качестве технической или питьевой.

Об этом в интервью телеканалу «МАРТ» рассказал первый вице-мэр Николаева Виталий Луков.

Он отметил, что городские власти прогнозируют ситуацию, когда горожане в случае отсутствия воды будут сливать воду из радиаторов в своих квартирах. Виталий Луков предостерег николаевцев от таких действий, поскольку такая вода не будет пригодна даже для технических целей.

— Сейчас есть еще определенная сложность с испытанием самих сетей (теплоснабжение, — прим.), но уже начинаем заполнять системы и понимаем, что периодическое отсутствие воды может привести к таким действиям николаевцев как отбор воды из системы отопления. Я хотел бы предупредить, что вода будет окрашиваться специальными химическими реактивами определенного цвета. Эта вода не будет пригодна для чего-либо, вы только навредите своему хозяйству. Я уже не говорю о приготовлении пищи, здоровье — это само по себе, — отметил Виталий Луков.

Напомним, Виталий Луков также посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за пределами города.