Заместитель мэра Николаева Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за пределами города.

Это связано с тем, что в настоящее время Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии, рассказал вицемер в интервью телеканалу МАРТ.

— Как минимум николаевец должен иметь второй вариант проживания. Мы должны быть честными и предупреждать людей. Может отсутствовать тепло. Без тепла в холодное время года можно пусть неделю прожить в холодной квартире, далее человек просто физически не сможет этого делать. Может случиться, что некоторое время не будет электрической энергии. Может случиться, что не будет определенное время воды. Если не дай Бог что-нибудь, николаевец должен знать где он сможет перезимовать. Каждый должен иметь вариант: у знакомых, друзей или знать пути эвакуации, – говорит Виталий Луков.

Он также предостерег горожан не пользоваться зимой электрообогревательными приборами, поскольку «это может привести к другой катастрофе» — повлечь за собой большую аварию электросистемы.

— Говорить о том, чтобы запасаться грелками, генераторами, нагревателями – мы можем посадить нашу электрическую систему, если все включат электрообогревательные приборы. Это может привести к другой катастрофе, потому что не выдержат сети, – добавил вицемер.

Напомним, что процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской , Харьковской и Запорожской областей.